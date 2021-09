Londres, 16 de septiembre de 2021. Estimado Navarro, dos derrotas calcadas, en Amorebieta y Ponferrada, han bastado para que los agoreros salgan a la palestra. Del ascenso directo podemos olvidarnos. Lo del play-off tampoco lo vemos. A Sadiq le ponían a parir incluso cuando goleaba. Imagina ahora. Nunca le ha gustado a buena parte de la afición, que no ve más allá de si mete goles o no. ¡Hay quien espera que Sousa le quite el sitio por fin (sic)! La plantilla, un desastre. Y si no lo de Rubi. Que no se come el turrón está cantado. Luego que si el jeque cambia mucho. Hay aficionados que tienen el gatillo aún más rápido que Turki. Y cómo no, a Rubi mejor echarlo antes y que vuelva Francisco. Sorprende que la campaña no haya estallado aún. Como no puedo ir al Estadio y no estoy en Almería, no sé qué ambiente se respira por allí, pero leyendo las redes sociales uno se desespera y, si son un reflejo de lo que se cuece, entonces no habremos aprendido nada. Menuda cruz. No perdamos el norte...