Desconozco si alguna vez el Almería ha estado tanto tiempo tan mal. Es que no lo recuerdo, pero llevar 14 partidos de liga sin ganar es como para hacerse muchas preguntas. Y es que, tras el desastre ante Las Palmas el pasado sábado – y ya van unos cuantos esta temporada- ya van 14 partidos del calendario en los que el equipo no ha sido capaz de hacer lo que se espera de él, como es el ganar un encuentro. No han sido ni una, ni dos, ni tres. Son 14 jornadas sin darle una alegría a modo de victoria a una afición que está muy desilusionada del rendimiento de esta plantilla esta temporada, la más cara de los últimos tiempos y la que más sinsabores y enfados le está proporcionando, con las expectativas que había puesta en ella allá por julio, incluso en agosto, pero nada de nada. Bacalá total, con tres entrenadores ya al mando de la nave rojiblanca y el equipo no endereza el rumbo, no funciona, y lo que es ya más que preocupante, no es capaz de ganar partidos y, si no los ganas, mal asunto. Está claro que algo no se está haciendo bien o muchas cosas, ya que el equipo trabaja durante la semana para prepararse de cara al partido del fin de semana y ganarlo, pero nada de nada. Muy débil, frágil y que no es capaz de dominar ninguna de las áreas, incapaz de mantener la portería a cero mostrando una endeblez defensiva impropia de un equipo de Primera. Es más, por momentos le hacen goles de los que solemos llamar “de patio de colegio”, y no es que le ocurra una vez. Una, dos, tres... y parece no tener fin. Lo más preocupante es el calendario. Hasta ahora la gran mayoría de rivales a los que se ha enfrentado han sido de mitad de la tabla hacia abajo, no siendo capaz de ganarle a ninguno y en breve empezarán a medirse a equipos de la “zona noble”, como para echarse a temblar. Tres puntos sobre 33 posibles habla a las claras de que algo no funciona y son números terroríficos para una plantilla que es peor que la de la temporada pasada. Solo el tiempo me dará o quitará la razón, pero por ahora los números están ahí.