Aver quien arregla este desaguisado. Es la pregunta que muchos nos hacemos después de que Vicente Moreno y su grupo de colaboradores recogieran el miércoles sus pertenencias del vestuario del Estadio. Por lo menos podría haberse despedido de la afición en una rueda de prensa tanto que es de verbo fácil, pero cogió su coche y se marchó tras 7 desastrosas jornadas de liga en las que el equipo no solo no ha sido capaz de ganar ni un solo partido, si no que ha sido un “coladero” defensivamente hablando, motivos que pesaron a la hora de tomar la decisión de cesarle. La pregunta que muchos nos hacemos es si de todo esto el gran culpable es Moreno porque sus errores los ha tenido, sobre todo con esos llamados “ataques de entrenador” que pocos entendíamos a la hora de tomar decisiones en el campo o de elegir a los jugadores. La plantilla es la que es. No sabemos si esos jugadores los pidió o le dijeron que eso es lo que había. Y es que a día de la fecha nos seguimos preguntando si esta plantilla, con la pasta que ha costado, es mejor que la de la temporada pasada, donde el equipo salvó la temporada en el último cuarto de hora del último partido de Liga. Hasta ahora los números dicen que no, que no es mejor y eso es muy preocupante, ya que la idea con la que se fueron firmando jugadores era la de no pasar los apuros de la campaña anterior. Visto lo visto, la cosa no va a mejor. El equipo no funciona, por los motivos que sea. No sabemos si es que no alcanzan el nivel competitivo que exige Primera o que no terminaba de entender el mensaje de Moreno. Lo cierto es que se hundió demasiado pronto en la clasificación y ahora hay que sacarlo a flote, por lo menos que dé señales de vida hasta que se vuelva a abrir el mercado. De ahí que la misión que se le encomiende al nuevo inquilino del banquillo no va a ser fácil, ya que tendrá que apañárselas con lo que hay hasta que pueda haber cambio de cromos, si es que se puede con esto del límite salarial.