Menudo feo a la afición

No es coña pero mucho me temo que pocos son los seguidores del Almería que se creyeron la versión oficial dada por la policía sobre el improvisado cambio de itinerario de la ruta que habitualmente hace el autobús del equipo para llegar al Estadio Mediterráneo

No solo los casi mil seguidores, jóvenes y no tan jóvenes, padres e hijos, que aguardaron casi desde las seis y media de la tarde en los aledaños del Estadio para coger un buen sitio, cargados de ilusión y de ganas de alentar a los jugadores de su equipo al paso del autobús que les llevaba al Estadio, si no que muchos más, no daban crédito a lo que había ocurrido: el autobús les dejó plantados y en un primer momento nadie, absolutamente nadie sabía por qué había ocurrido eso, por qué no realizó el recorrido habitual. Hasta los propios jugadores se quedaron sorprendidos de ese cambio de itinerario, como así lo manifestaron a la conclusión del partido, porque tanto a ellos, los jugadores, como a los aficionados, les hubiera gustado un recibimiento como ya hemos visto en otros Estadios, no solo de nuestra comunidad, sino incluso de fuera de Andalucía, pero aquí, por las razones que sean - las oficiales, como digo, convencen a muy pocos - no se permitió o de quien correspondiera, no lo vio conveniente. Y muchos se preguntan ¿por qué en Almería no?

Recientemente hemos visto, por poner un ejemplo, la llegada del autobús del Betis o del Sevilla a su Estadio con motivo del partido de la Copa del Rey, con muchísima gente, con muchísima parafernalia - permitida o no, pero la había y no pasó nada - con los autobuses escoltados por la policía montada a caballo, o en Bilbao, antes y después de los partidos de Copa ante el Barcelona o el Real Madrid, y no pasó nada. Pero aquí no se permitió.