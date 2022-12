El caso "Pacheco" tiene pinta de convertirse en un auténtico dolor de muelas para el Almería. El portero quiere jugar (para eso vino al Almería) y por eso se comprometió por varias temporadas con el equipo rojiblanco, ya que quería seguir jugando en Primera tras el descenso del Alavés a Segunda y vio en el Almería una estupenda posibilidad, dada su experiencia, pero Rubi no lo pone. En Liga solo lo ha hecho una vez -nunca entendimos su aparición en el once frente al Villarreal- y en el desastroso partido de Copa en Galicia tampoco estuvo. Para colmo, desde hace algún tiempo el Espanyol, que anda como loco buscando un portero, le ha tirado los tejos, sabedor de que no está a gusto y que quiere jugar. Tal y como están las cosas, después de que Rubi confesara públicamente que su portero iba a ser Fernando, más difícil lo tiene aún. ¡Menudo marrón para Rubi, y vaya china en el zapato para el club! Rubi lo tiene claro y así lo ha manifestado, salvo que después de este descanso por el Mundial haya cambiado de idea, pero lo veo difícil. Y me alineo con él. No ha generado el "problema". Se lo ha creado el club. Si el Almería había apostado muy fuerte en verano por un portero con experiencia y fichó por una pasta a Pacheco era porque quería que fuera su portero ya el día del partido frente al Real Madrid y si esa era su intención, debería haber sido el primer jugador en inscribir en la Liga para arrancar la temporada, y no tener que esperar al cuarto. Después de los tres impresionantes partidos que hizo Fernando en el arranque, ¿qué argumentos tienes para apartarlo? Con el paso de las jornadas, Fernando se ha ido afianzando en la portería y si hubo un momento para el recambio pudo haber sido tras el partido en Bilbao, pero Rubi siguió confiando en él. Ahora la cosa está muy complicada porque Pacheco quiere jugar y tiene una oferta para hacerlo. El Espanyol no va a pagar el dineral que pide el Almería por él, y un jugador a disgusto en un vestuario es un "marrón" para el entrenador, que tendrá que hacer de tripas corazón.