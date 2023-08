El mes de agosto acaba de llegar ya a su ecuador y con él el mercado de fichajes entra en su recta final. No son pocas las incorporaciones que se realizan en estas últimas semanas. Ya saben que en este país somos muy dados a dejarlo todo para el último momento. Un tiempo en el que si en las oficinas de las diferentes direcciones deportivas se vislumbra la tensión con claridad por esos últimos fichajes con los que remozar la plantilla de cara a conseguir los respectivos objetivos, la actividad periodística ni mucho menos cesa lo más mínimo. Sonado es todavía el famoso fax que años atrás privó a De Gea de ocupar la portería del Real Madrid procedente del Manchester United. Sin embargo, hay otro punto que en los últimos años a pocas personas del mundo del fútbol parece convencer. Y este no es otro que la disputa de varias jornadas del campeonato liguero con el mercado de fichajes abierto. No son pocos los casos de futbolistas que comienzan la temporada vistiendo la camiseta de un equipo y que semanas más tarde lo hacen luciendo otros colores., dejando prácticamente sin efecto la pretemporada realizada a las órdenes de otro técnico. Algo que a los entrenadores para nada les agrada, por lo que son numerosos los casos de técnicos que recientemente han mostrado su disconformidad públicamente. Además, ello ha provocado que cada curso las primeras fechas de Liga sean un tanto descafeinadas con plantillas sin terminar y con jugadores que apenas han tenido un periodo de adaptación con lo que ello conlleva para el espectáculo. Por otra parte, y no sé si quienes estén leyendo estas líneas estarán de acuerdo conmigo, este periodista no considera oportuno realizar un gran número de fichajes en las últimas semanas del mercado, sino que lo mejor es hacerlos en su mayoría en el mes de julio y dejar dos o tres detalles para la recta final.

Por otra parte, un servidor no querría finalizar estas líneas sin hacer mención al histórico momento vivido ayer con la selección española femenina, que logró meterse por primera vez en la final de un Mundial.