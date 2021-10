Al Almería no le va a quedar otra que empezar a mirar de reojo el mercado de invierno. Visto lo visto y más aún tras las lesiones de Robertone y Ramazzani, el equipo necesita dos jugadores de un perfil parecido. No vamos a decir que iguales, porque en este mercado es muy difícil encontrarlo, pero si algo parecido. Hemos visto que el fondo de armario no es tan fondo y en cuanto se han estropeado dos piezas, el equipo no lota, lo nota el Almería.

Si el equipo quiere pelear de tú a tú por el ascenso a Primera, tiene que tener munición de Primera y ha de andar mirando ya en el mercado jugadores que se asemejen al perfil de futbolistas que, en un momento dado, se le han caído a Rubi y hemos visto que no tienen sustituto.

Y a esto que a Sadiq no le pase lo mismo. Este Almería sin Sadiq va a ser difícil de reconocer, porque no tiene otro Sadiq en el vestuario. Ni Villar, ni Sousa, ni Caballero … y si no tienes gol, mal camino llevamos.

Hemos visto que el equipo, con su once de gala ha trabajado como una maquina perfectamente engrasada, poderosa, temible por los rivales, pero a poco que ha perdido dos piezas, se ha resentido peligrosamente y eso no es una buena noticia.

Y a todo esto que esas dos importantísimas bajas han llegado cuando más daño le pueden hacer al equipo, justo cuando el calendario se comprime y se llena de partidos en pocos días. Está claro que las lesiones no llegan cuando uno quiere, pero hay que temer mala suerte que lleguen cuando más partidos hay y contra rivales con los que te vas a estar jugado objetivos, como Éibar o Sporting de Gijón, por poner algunos ejemplos bastante claros.