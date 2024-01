Con tan solo cinco puntos y a once de la permanencia en 19 jornadas muchos son los que se preguntan si merecerá la pena gastarse un dinero en reforzar un equipo condenado, virtualmente, al descenso de categoría, a pesar del mensaje ilusionador muy repetido por El Assy sobre el futuro del equipo. Reforzarlo ¿para qué?, ¿para no ser el último? El vestuario, como se pudo ver en el último partido de la primera vuelta en Pamplona, ya no es ni tan siquiera fiel a ese famoso slogan del “nunca se rinde”. Hasta eso ha abandonado ya a una plantilla a la que Primera le queda muy lejos y donde no tiene argumentos como para incluso pelear los partidos porque, se puede perder, pero hay maneras y maneras y este equipo, que no ha sido capaz de ganar ninguno de los últimos 22 partidos de Liga disputados, no tiene crédito alguno. Ni los jugadores ni el entrenador, que cuando llegó dijo que no pondría excusas y que trabajaría con lo que tenía (eso sí, pidió tiempo y paciencia), y que últimamente no deja de “llorar”. Llegado este punto, muchos son los que apuestan por darle la oportunidad a jugadores que lleguen con ganas, con la ilusión de poder jugar en Primera, a los que le mandes ese mensaje de que “contamos con vosotros” para el curso que viene y que a buen seguro pondrán más empeño que los que hasta ahora hay, que no han demostrado mucho y que veremos cuántos dicen de quedarse la temporada que viene en Segunda, pese a que sus contratos les vinculen por muchos más años. Mucho me temo que no les hará gracia seguir en Almería en Segunda. Teniendo en cuenta las limitaciones con las que se encuentra el club, olvidémonos del mercado, recibamos con los brazos abiertos a los que han estado tiempo lesionados y no han podido ayudar y animemos y demos confianza a aquellos jóvenes a los que en ganas nadie les va a ganar. Se perderán partidos, pero igual se ve a futbolistas vestidos de rojiblanco en el campo que corren, pelean y se dejan la vida en cada partido.