Cuando uno piensa en hacer una locura, pocas veces se pone en lo peor. Ir a Águilas un martes para presenciar en directo un partido de primera ronda de Copa no parecía la mejor idea, pero allá que fuimos. Todo se torció cuando el colegiado pitó el final de los 90 minutos y nos vimos en El Rubial, a hora y media de casa, teniendo que madrugar al día siguiente y con un rato de prórroga más la tanda de penaltis todavía por delante. Y sin cena, puesto que el club no nos dejó pasar comida con la ya manida excusa del COVID, pese a que luego sí la vendía en el interior del recinto. La última jugarreta de Alfonso. Sin embargo, es difícil arrepentirse de algo así. En Águilas vivimos el fútbol de antes, el de nuestra infancia. Sin tornos, los operarios te rompían la entrada en la puerta. Una vez dentro, el olor a césped, la grada tan pegada que no se veía la línea de banda, rifas de productos, los terraos de los edificios colindantes repletos de vecinos, niños saltando la valla para juguetear con el balón en el descanso, el linier escuchando tus protestas… y the last dance de Kalu Uche, con sus amortiguaciones de pecho, sus cabezazos suspendido en el aire, sus fintas aún funcionando y su gol. Su bendito gol. Los últimos retales del mejor Almería de la historia nos invadían. Como ese tren al que ves perderse entre la bruma hasta ser un murmullo lejano. Era él, Kalu, uno de los supervivientes del primer ascenso, frente a nosotros, poniendo todo de su parte, a sus 39 años, para mostrarnos lo que un día fuimos. Lo que un día disfrutamos. Lo que un día vivimos. Y luego se marchó. Parpadeamos y, sin darnos cuenta, ya no estaba. El águila se transformó en un animal mitológico para convertirse, ya sí, en recuerdo. Pura nostalgia hecha fútbol. En Águilas, y gracias a la Copa, volvimos a ser niños. Y siempre lo rememoraremos. El día que Uche apareció por última vez y cerró con llave la puerta del mejor equipo que jamás hayamos visto como aficionados rojiblancos. Mereció la pena. En 2007 y ahora.