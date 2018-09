Londres, 20 de septiembre de 2018. Estimado Navarro, si el Almería por una vez parece un equipo de verdad, solidario en todas las líneas, trabajado, con alma y que se vacía en cada partido dando hasta la última gota de sangre que les queda, eso es mérito de Fran Fernández. Es justo reconocer su labor, más allá de lo táctico y lo físico, en lo mental y emocional. Ha conseguido que todos los jugadores remen en el mismo sentido, compartan una misma idea y, de esta forma, enganchen a una afición que el domingo disfrutó mucho con su equipo. Conviene recalcarlo para que no haya otros estamentos del club que saquen pecho cuando en realidad podrían haber hecho un mayor esfuerzo para mejorar la plantilla y optaron por no hacerlo. Me refiero al dueño de la entidad, Alfonso García, que en la derrota con el Málaga estuvo menos hablador, vio la rueda de prensa de Muñiz y no la de Fran, y el otro día le faltó tiempo para ponerse delante de los micrófonos. PD: Chema y Sekou se reivindican de la mejor manera, en el campo…