Me sorprendió hace un par de semanas, Fran Fernández al emplear esta palabra cuando se le preguntó en sala de prensa porqué alineaba a un jugador. Me llamó mucho la atención, sobre todo cuando ha habido partidos en los que ha habido jugadores que no han estado bien o que en las convocatorias han entrado unos y otros han ido a la grada, por la meritocracia que apuntaba FF. Pero no voy a ese tema. Voy a la palabra en sí y su aplicación. A lo largo de los dos últimos meses, hemos leído y escuchado y eso que no ha acabado aún el campeonato, que determinados clubes no solo han renovado ya a jugadores sino que también lo han hecho entrenadores, sin saber a ciencia cierta donde estará su equipo la próxima temporada -el último Ramis, con el Albacete-, entiendo porque lo estarán haciendo bien, insisto, sin saber dónde van jugar el próximo curso. Aplicando la palabra pronunciada por el propio FF, no hace mucho tiempo, la de la meritocracia, nos seguimos haciendo desde hace ya algunas semanas, la misma pregunta. ¿no ha hecho ya suficiente FF como para ganarse la confianza de Alfonso García? La temporada pasada no solo le sacó de un buen engorro, cuando tuvo que sentarse provisionalmente en el banquillo, si no que le salvó la temporada en las seis últimas jornadas cuando el equipo parecía abocado al descenso de categoría. ¿Por qué no se ha renovado ya a FF? El míster tiene la sartén por el mango y lo que pretende es que sea valorado en su justa medida y como se merece, y me parece muy bien. En Almería tenemos gente muy válida.