Messi, Owona y Turki

Podía haber elegido para titular mi artículo a Negredo, Jonathan y Guti. Quién sabe, quizá lo haga en un par de meses. El caso es que elijo al astro argentino, al camerunés y al jeque porque representan la rabiosa actualidad rojiblanca: lo de Messi y Turki es casi de lo que más se ha hablado, como si no jugáramos en Elche. Medios de comunicación locales e incluso nacionales han vuelto a dar cancha a la UDA y esta vez ha sido para volver a reflejar el poder de convocatoria de su excelencia, que se codea con la flor y nata del fútbol mundial. Su relación poco menos que fraterna con Messi eclipsó la información previa a un partido importante, en un estadio cercano y contra un rival en principio directo: de hecho, si no llega a marcar Owona in extremis, ahora estarían empatados a puntos Almería y Elche. Al camerunés se le esperaba como agua de mayo. Su lesión, sumada a la de Ibiza, dejó a Maras como único central y, pese a que el invento de pasar a Martos al eje de la zaga salió bien, eso destapó las carencias de Jonathan. Parece maldito el lateral izquierdo rojiblanco, los años con Duba indiscutible ahí aún pesan. Quizá pase ahora con el brasileño como con Pervis, que aquí deslucía pero luego fue pieza importante en el ascenso del Mallorca y ahora está en un club de Primera como Osasuna. Volviendo a Owona, su caso es también digno de estudio. No le ha hecho falta cambiar de equipo para erigirse en un jugador nuevo, pasando en meses de prescindible a imprescindible. No sólo es que haga buena pareja con Maras sino que el tío, como volvió a pasar el sábado, también mete goles y da puntos.

Y esta es, resumida en tres nombres, la actual UD Almería. La misma que sigue aspirando a todo pero que ya no da la sensación de ser capaz de lo mejor. Puede que tuviera razón Alfonso y eso esté por venir, aún queda mucho. Y si vienen mal dadas, ya saben, al socorrido mercado de invierno. Que con Turki siempre estamos en el candelero, marketing puro: que hablen de uno, aunque sea mal. Quién sabe qué pasará dentro de cinco años ni dónde estará Messi, Owona y el propio Turki…