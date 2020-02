La Metafísica

La investigación de la verdad es, en un sentido, difícil; pero, en otro, fácil. Lo prueba el hecho de que nadie puede alcanzarla dignamente, ni yerra por completo, sino que cada uno dice algo acerca de la Naturaleza; individualmente, no es nada, o es poco, lo que contribuye a ella; pero de todos reunidos se forma una magnitud apreciable' escribía Aristóteles en su tratado La Metafísíca. El concepto sería el fútbol en sí mismo, en el que las partes suman, multiplican y vuelven a sumar y multiplicar para llegar al todo. El otrora Guti ha utilizado hasta una docena de líneas defensivas diferentes en las trece jornadas que lleva al cargo del Almería. En ese espacio de tiempo hasta doce futbolistas han actuado en la zaga rojiblanca. El guarismo es una barbaridad para un equipo aspirante al título. Requeriría un gran tiempo estudiar los distintos equipos que van arriba en sus competiciones con objeto de comprobar cuántos y cuántas defensas han utilizado, siendo la hipótesis que pocos conjuntos -o ninguno- superan la cifra de la UDA. Para ganar un campeonato o lograr un ascenso es fundamental tener un buen fondo de armario, aunque no es habitual cambiar tanto y tanto de zagueros. Ya no se trata de un once tipo, sino una defensa tipo, caso de Bruno, Acasiete, Carlos García y Mané. Quizás en el plantel de este curso haya futbolistas más completos que los cuatro anteriores, pero difícilmente se complementarán como lo logró esa defensa. El todo es más que la suma de las partes y en este Almería ese todo es un nada cuando podría llegar a ser todo. Gutiérrez es consciente del problema. Ahora falta que se solucione y le dé continuidad a una zaga que carbure y logre tener automatizados los conceptos. No cabe espacio al cambio en una línea que debe ser sagrada, algo en lo que puede estar la diferencia entre el ascenso o no. Entre el éxito y el fracaso. Entre la obligación y la normalidad.