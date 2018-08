Miami está preciosa en esta época del año

Este año de Mundial la sensación de descanso veraniego, futbolísticamente hablando, ha brillado por su ausencia. Apenas habíamos empezado a ver a los jugadores en las cubiertas de sus yates en Ibiza y ya estaban calzándose de nuevo las botas para jugar supercopas de ésas que no le importan a nadie. Y es que apenas un par de días de tregua después, ya tenenos hoy aquí de nuevo la Liga. Y como estamos con los calores, pues nos regalan esos maravillosos horarios de diez de la noche que agradecerán los jugadores que tienen que estar corriendo durante 90 minutos, pero que tanto daño hacen a la audiencia y, sobre todo, a las jornadas laborales de los compañeros periodistas.

Pero por si el maltrato al que la Liga viene sometiendo al aficionado durante la última década no fuera suficiente, ayer, cuando aún se escuchan los ecos de los sevillistas clamando al cielo por lo de Tánger, soltaban la bomba de que se iban a jugar partidos de la competición doméstica, en EEUU. Toma ya. Que se ve que no es algo nuevo por otros lares. Como los americanos, que de esto saben mucho, han exportado partidos de sus competiciones más laureadas, como La NBA, NHL o MLB (estas últimas siglas puede que me las haya inventado), pues aquí copiamos lo que haya que copiar, mientras dé dinero. Total, hemos sido capaces de celebrar en España Acción de Gracias. Pero para gracia la que les va a hacer a los futbolistas coger un vuelo transoceánico para jugar un partido para el que bien podrían haber ido en autobús hasta Huesca. Pero, bueno, estos me dan menos pena porque al fin y al cabo son multimillonarios. Pero te aseguro que al que tenga preparado su abono de esta temporada y ahora vaya a tener que ver por televisión cómo su equipo juega contra el Barcelona, hora de Miami, bien poco le importa cómo se venda en el mundo la marca LaLiga, señor Tebas.