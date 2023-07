El mismo periodista que una semana antes había dicho que el Everton llegaba a los 40 kilos, anunciaba el domingo que el Atalanta estaría a punto de cerrar el traspaso de Touré, destino preferido por el delantero malí, según este mismo señor, que daba el acuerdo por cerrado por 22 millones más 3 de bonus. 15 menos de la cláusula y de lo que en teoría el Everton estaría dispuesto a pagar. Es verdad que El Assy dijo que el club escucha a los futbolistas en la toma de decisiones, pero dudé mucho que acepten tal rebaja así como así. A mí lo del Atalanta me sonó a medida de presión del club italiano, intentando que el Almería aceptara su oferta a la baja para así poder cerrar el traspaso de su delantero danés Hojlund. Según varias informaciones, su traspaso al United está cerrado a la espera de que el conjunto de Bérgamo cierre a su sustituto. El Atalanta sabe que si traspasa a su delantero sin sustituto, los equipos, como el Almería, le pedirán más dinero. Otras informaciones, en cambio, dicen que una vez se consume la marcha de Hojlund al conjunto británico, Atalanta irá con todo por El Bilal Touré. Como en cualquier negociación, hay un tira y afloja y tanto italianos como almerienses están midiendo los tiempos para sacar ventaja. Lo que yo creo es que, a diferencia de lo que pasó el verano pasado con Sadiq, que necesitábamos su venta para cuadrar la masa salarial y así poder fichar, el Almería realmente no tiene prisa por vender y, desde luego, no está dispuesto a malvender a su goleador africano. Esto no significa necesariamente que el club se cierre en banda y no se mueva de los 40 kilos de cláusula, pero tampoco creo que rebaje más de los 30 millones. Si el Atalanta, o cualquier otro, se acerca a esa cifra e incluye bonus y/o porcentaje de una posible venta futura, se llevará el gato al agua y entonces se abrirá un nuevo horizonte en materia de fichajes rojiblancos. La llave de todo lo tiene el Manchester United, que debe acercarse a los 86 millones en los que está valorado el ‘Haaland’ danés...