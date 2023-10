Londres, 5 de octubre de 2023. Estimado Navarro, llevamos más de una semana sin entrenador, Lasarte es un interino, y aún no tenemos ni idea sobre quien va a suceder a Vicente Moreno. Queda claro que el sustituto no estará mañana en San Mamés y que se quiere aprovechar este nuevo parón por las selecciones para darle más tiempo al nuevo inquilino del banquillo. Una opción parece ser Iraola, si es que su equipo no gana en Liverpool al Everton y es destituido. No han faltado tampoco nombres portugueses de dilatada experiencia y con aventuras por Arabia. Esta demora en la elección del sustituto me recuerda a cuando Alfonso García hizo aquel casting de dos o tres semanas para que Joan Carrillo cogiera el equipo. Me dan escalofríos nada más pensarlo. Me preocupa mucho la sucesión porque nuestras pocas opciones de permanencia pasan por traer al adecuado. PD: El legado de Moreno, además de un equipo sin sangre, es un disparate de lesiones, algunas muy serias, que hacen todo más difícil todavía...