Parece o al menos desde fuera da esa sensación, que las palabras "play off" causan pánico en el vestuario rojiblanco y son muy pocos quienes las pronuncian sin miedo ni complejos. ¿Acaso hay miedo a fracasar si no se alcanza o si se llegara a disputar, no acabar en Primera? Tal vez, pero este equipo tiene un sobresaliente alto, casi rozando la matrícula de honor, con el curso que está haciendo, a falta de un buen puñado de jornadas para que acabe la Liga. Todos coincidimos en que el objetivo con el que arrancó la temporada el equipo de FF allá por agosto se ha cumplido con creces, y no es que el club tenga que sacar en autobús descapotable a estos jugadores y a este cuerpo técnico (se lo merecen), pero bastará en el último partido en casa para llevarse una cerrada ovación por parte de una afición a la que han hecho disfrutar esta temporada, sitiéndose muy orgullosa después de varios años por el fútbol de su equipo y por la cantidad de alegrías que le ha reglado en el Mediterráneo. ¿Miedo a fracasar? Ninguno. El equipo ha alcanzado con creces su objetivo y lo que queda por delante es para seguir haciéndonos disfrutar de su fútbol. Alcance o no los play off, suba o no a Primera, la temporada, mejor dicho, el temporadón de este Almería, es impresionante, por lo que no hay que tener miedo ni temor a pronunciar, sin tapujos ni nada por el estilo, esas dos palabras que desde hace ya muchas fechas pronunció Saveljich y que sirvieron para que poco a poco muchos nos hiciéramos a la idea de que sí que se podía, pero nunca podremos decir, si no se alcanza, que la temporada ha sido mala o se ha fracasado. Todo lo contrario. La pena es que parece que hay miedo a decirlo, y da la sensación de que los fantasmas del pasado no han salido aún del vestuario rojiblanco, esos temores y esos miedos que hicieron de los finales de liga un sinvivir para jugadores, entrenadores y aficionados rojiblancos.