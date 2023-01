Seguramente todos leyeron el mismo titular de la rueda de prensa de Rubi previa al partido ante el Espanyol: "El mercado de invierno es una basura" (sic). Una frase contundente, un titular sin duda llamativo. Explicaba el entrenador rojiblanco que esperaba que se resolviera de una vez la situación de entradas y salidas, recordando como hasta que no se cierra el mercado, todo puede pasar, como con Sadiq y aclarando que, si había una salida, tendría que haber una entrada. Con el paso de los días, estas reflexiones tenían un claro componente de frustración sabiendo que va a haber algún movimiento y de ahí la fijación del Almería por recuperar a Morlanes, al que el Villarreal quiere vender. Cuando se vinculó al mediocentro aragonés con nuestro club, y se hablaba de que vendría si salía Samu Costa, para mí, no tenía sentido al tener perfiles distintos. Yo vería bien la llegada de Morlanes si viniera a cambio de uno de los jugadores de la unidad B, para así subir el nivel del equipo (¿Eguaras o Arnau?). Pero el problema es que en las últimas horas la posibilidad de que Benfica, con dinero fresco si el traspaso de Enzo Fernández al Chelsea se consuma, venga a por Robertone está poniendo nervioso a más de uno. Y volvemos a estar en las mismas del verano: vender a tu mejor jugador del momento. A Sadiq lo regalamos, viendo lo que están dispuestos a pagar o han pagado por otros delanteros. Espero que no sea el caso del mediocentro argentino. Robertone podría ser una venta récord el próximo verano, y más cuando Scaloni lo llame para jugar con la selección campeona del mundo. Equipos como Aston Villa, Everton o West Ham pagarán su cláusula entonces, o llegarán a un acuerdo mejor, una vez acabada la temporada y con margen de maniobra. Deshacerse de Robertone en febrero, con la permanencia estando en un puño, es un gran riesgo y espero que el club no acepte otra cosa que no sea la cláusula. Este 31 de enero se nos va a hacer muy largo, y yo, como Rubi, no le pido nada. Solo quiero que mantengamos el bloque que tenemos…