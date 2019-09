Miedo a perder

Cuando no se puede ganar, empatar no es malo, dicen los sabios del fútbol. Una frase que le escuché a don Alfredo di Stéfano cuando era técnico de River. La Saeta Rubia, con seguridad, hacía referencia a aquellos encuentros donde a pesar de merecer perder, salías indemne con un puntito en el bolsillo. Salvar algo, es mejor que perder todo. Esa fue la impronta del encuentro entre el Atlético y el Real Madrid en el Metropolitano, que precedido de un 7-3 de pretemporada me hizo pensar que tal vez asistiría a un espectáculo con muchos goles. Nada de esto ocurrió. El partido comenzó con un Atlético que los primeros 15 minutos presionó, corrió y metió, con el claro objetivo de conseguir un gol de renta que luego defendería. No sucedió y a partir de ahí al encuentro le sobró solemnidad, respeto y delanteros. Todo llegó a un punto tal que el Real Madrid o su técnico valoraron positivamente el haber acabado por tercer partido consecutivo con la portería a cero. Eso es cierto, pero no es suficiente para un equipo que debe tener mayor ambición. Claro está que el revés sufrido en París puede estar condicionando o, mejor dicho, motivando esta situación de aplicación defensiva. Un cabezazo de Benzema y otra soberbia atajada de Oblak fue lo más peligroso en el área rojiblanca. Del otro lado, Courtois ni se ensució, ni transpiró. Una plácida noche para el portero belga, solo incomodado por el abucheo de la grada cada vez que tocaba una pelota, el coste de travestirte futbolísticamente pasando de Indio a Vikingo. El sábado en el nuevo Metropolitano, ninguno de los dos conjuntos quisieron perder y no arriesgaron nada. El equipo del pueblo se conformó con no perder, a pesar de la localía, y desde esa perspectiva el punto le sabe mejor a los de Zidane que a los de Simeone. Lo mejor del Atlético es la esperanza que tiene cara de niño, un chico portugués, al que llaman Joao Félix.