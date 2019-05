Este 28 de abril, domingo de elecciones generales, realizó su última estación de penitencia terrenal un buen cofrade, un excelente compañero, una fiel y con lealtad institucional, un gran entendido del mundo de la tauromaquia y del deporte, buena gente, gente de palabra de honor: Miguel Sánchez Martínez -Miguelico-.

Aunque sabíamos de su estado de salud, todos los días preguntábamos a personas allegadas, estando en el convencimiento que desde la praxis, el milagro médico se produciría un día o una noche. Pero un mensaje de wassatt ese mismo domingo de indaliana y soleada mañana por parte de buen amigo Benjamín Hernández Montanari me dejó contrito el pertrecho corazón.

Pero Dios, el Señor de la Vida y la Esperanza, quiso ponerle a "Miguelico" un Cirineo y una Verónica para llevar su espiritual alma con sentires pasionales y penitenciales a la paz Eterna del Paraíso celestial, en donde la luz de la candelería de su Paso de Palio de la Virgen de la Amargura con los compases de "Virgen del Valle" y los hachones del Santísimo Cristo de la Buena Muerte flanqueado por la Legión Española, mantendrán "sine die" viva su memoria en el núcleo de El Parador de la Asunción y en toda Roquetas de Mar, inclusive Almería capital, en la cofradía del Calvario de La Chanca-Pescadería, de la que sentía devoción por el Cristo del Mar y la Virgen de las Lágrimas a través de su querido concejal y cofrade José Juan Rubí Fuentes.

Miguel, en mi calidad de Responsable de las Relaciones Laborales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar me despido de ti literariamente como compañero con el epitafio latino: Requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace.