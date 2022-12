Son las 9 de la mañana y en la residencia los ancianos viven días muy tristes. La pandemia ha golpeado fuerte y muchas camas ahora están vacías. Algunos ni siquiera se han enterado, quizás mejor. Otros se sienten más solos en su habitación Algunos afortunados, a los que su ventana se lo permite, al menos tienen el consuelo de ver el intenso azul del mar almeriense.

"No hay ningún peligro, cariño. Aquí tomamos todas las medidas de seguridad", le decía afectuosamente Ángel, el aviador, a su nieto por teléfono, tras relatarle una de sus primeras experiencias aéreas. Y es que , casualmente, en esta residencia de Almería han coincidido tres militares de cada uno de los Ejércitos, por lo que, inevitablemente, cuentan sus heroicas andanzas por las Fuerzas Armadas de tiempos pasados en los que tenían más pelo y menos arrugas.

El desayuno ha terminado. La apasionante partida de petanca de los martes, hace tiempo que ya no se juega. En el equipo de Ángel juegan sus dos grandes amigos: Antonio, el legionario, y Paco, el marinero. Sin embargo, ellos no la echan en falta. Ahora tienen planes más interesantes.

- Lo tengo todo preparado. Me lo he probado esta mañana y me queda perfecto -dijo el legionario mirando a sus dos amigos.

-¿Estáis seguros de lo que vamos a hacer? -preguntó el marinero.

- ¡De Estado Mayor tenías que ser! Deja de analizarlo todo y piensa con el corazón. ¿Quieres ver a tu nieto estas navidades o no? -afirmó Antonio de forma contundente.

Las miradas ausentes, vacías, frecuentes entre los ancianos, muchos de los cuales apenas se podían valer por sí mismos, eran el gran temor de Ángel. "Si queremos que nuestra mirada siga viva solo tenemos una opción: mantener la ilusión. Sin ilusión, aunque todavía podamos andar, andaremos sin camino", les había dicho en repetidas ocasiones a sus amigos el aviador. De hecho, él fue quien tuvo la idea original del plan al saber las duras condiciones del confinamiento.

Las navidades del coronavirus se acercaban y todos los detalles de la "misión" debían estar terminados. No querían dejar ningún cabo suelto, pero eso no era ningún problema ya que, en planificación, Paco siempre había sido muy bueno. El legionario, por su parte, era el único que tenía el "valor acreditado" y le gustaba recordarlo de vez en cuando. "Nosotros tres representamos el valor de lo conjunto, como les gusta decir ahora a vuestros amigos del Estado Mayor que no tienen el valor acreditado", les decía bromeando a sus amigos. Iniciativa, valor y planificación eran sus armas. Cada uno de ellos aportaba lo mejor de sí mismo.

"¿Cuál es tu Rey Mago preferido?", interrogó Ángel a su pequeño nieto, de 8 años, con el que cada mañana hablaba antes de desayunar. Esta preferencia de su nieto era una información imprescindible, ya que cada uno debía elegir un Rey.

Lo habían hablado con sus respectivos nietos. El plan abuelos/nietos era secreto y perfecto. La mañana del día 5 de enero, a las 12 horas, mientras en el salón de actos de la residencia se proyectaba, como todos los años, la maravillosa película Qué bello es vivir, ellos debían estar rodeados de niños. Inyectándose ilusión por los ojos. Para ellos podía ser como el primer beso, ese que siempre se da con la mirada, pero a lo bestia, ya que la mirada de un niño nos ayuda a ser mejores. Una sobrecarga de ilusión. "No planifiques para mañana lo que puedas hacer hoy. Sobre todo si no sabes si estarás", comentaba, con frecuencia, sonriendo el marinero.

Los nietos conseguirían que sus padres les llevaran a ver a los Reyes Magos justo antes de la cabalgata, con la esperanza de que Sus Majestades les entregaran el regalo prometido de sus abuelos y luego los niños les contarían a ellos cómo son los Reyes. Las estrictas medidas de seguridad impedían que los ancianos tuvieran contacto físico con algún familiar en la residencia o fuera de ella. Pero esta limitación no entraba en los planes de los militares.

Paco, como buen militar de la Armada y de Estado Mayor, lo tenía todo previsto: la compra por Amazon de los regalos de los niños, el dinero para sobornar a los verdaderos falsos Reyes Magos por dos horas, el taxi para el desplazamiento, la llave de la puerta trasera de la residencia, los trajes, las pelucas y barbas, el maquillaje para oscurecer la piel, el lugar donde cambiarse y, lo más importante, qué Rey Mago seria cada uno de ellos.

Ángel, el más moderno, tuvo la suerte de que precisamente el Rey que le tocó en suerte era Baltasar, el preferido de su nieto, al ser el que entregó el oro en el pesebre de Belén. Antonio se pidió a Melchor, ya que desde niño le había parecido el más chulo por llegar el primero. Gaspar, que significa "administrador del tesoro" en antiguo persa, fue para Paco, que siempre había administrado las acciones conjuntas de los amigos. La distribución era perfecta: Tres Reyes Magos para tres Ejércitos. El Ejército de Tierra con Melchor, la Armada con Gaspar y el Ejército del Aire con Baltasar. El riesgo de contagio quedaba en segundo plano, la misión siempre era prioritaria.

Afortunadamente, todo estaba previsto. Melchor el más experimentado en misiones peligrosas, sabría hacerles mantener la calma en todas las fases del operativo. Gaspar estaría siempre pendiente de que se ajustasen a los tiempos programados y de que la coordinación fuera correcta. Por otro lado, Baltasar insistiría para que en el momento clave, justo cuando tuvieran a sus respectivos nietos sobre su regazo real y les entregaran el regalo prometido, fueran muy meticulosos, para no descubrirse.

Llegó el ansiado día y los nervios estaban muy presentes. Los gritos de los niños y la ilusión cargada de inocencia se agolpaban alrededor de los Reyes Magos. Las cartas repletas de sueños caían por los buzones reales. A lo largo de la cola para ver a sus Majestades, a pesar de la mascarilla, la barba postiza y el maquillaje, Baltasar ya distinguía el rostro de su nieto. Los otros abuelos también tenían a "tiro" a sus "peques". Debían mantener la calma, no delatarse y recordar forzar el cambio del timbre de su voz.

-Usted es mi Rey preferido por ser negro y por entregar el oro en Belén-dijo de forma inocente el niño mientras recogía el regalo de su abuelo.

-¿Te gusta?-preguntó Baltasar

-¡Mucho, es un gran regalo!, justo lo que necesito -respondió mientras terminaba de quitarle el embalaje.

El niño se levantó para irse y las piernas le temblaron de emoción a Baltasar. Repentinamente, regresó y le dio un abrazo mientras le susurraba al oído: "Gracias abuelo". No estaba contemplado en sus planes, pero es que las miradas siempre hablan por sí mismas.