Mirar al banquillo

José María Gutiérrez lamentaba el otro día, tras la sonrrojante derrota frente a la Ponferradina, segunda consecutiva en cuatro días, que el equipo no defendía bien. Y no le falta razón al madrileño. Solo hay que echar un vistazo a los números en cuanto goles encajados del Almería desde la llegada del mediático entrenador al banquillo rojiblanco para darse cuenta de que algo no ese está haciendo bien. Solo ante el Numancia de Soria fue capaz de mantener la portería a cero. En el resto de partidos, raro es cuando no ha encajando un gol absurdo y evitable, pero gol, que le ha sacado los colores al equipo. Vamos, que hasta un tercera división, con todo el respeto del mundo para el Tamaraceite, le hizo un roto a los de José María, echándolos incluso fuera de la competición de Copa y que no me vengan ahora que el Almería jugó con la unidad B y jugadores del filial. Cuento. Esa unidad B plagada de jugadores profesionales y muy bien pagados, por cierto, y jugadores profesionales también del filial rojiblanco , pero no vamos a ir a ese tema. Si el equipo defiende mal, y digo bien, el equipo, solo hay un responsable y ese es José María Gutiérrez. Porque a este equipo le hemos visto defender muy bien en las primeras jornadas de Liga, pero desde la llegada de José María, el equipo ha perdido consistencia defensiva y me llama poderosamente la atención que el entrenador cargue contra sus jugadores tras la última derrota. Es cierto que hubo errores, y de bulto, en ese partido, pero también hay que apuntar y responsabilizar al entrenador, porque el equipo saltará al campo con unas directrices ya trabajadas durante la semana y si no sale bien, buena parte de culpa tiene quien elige a los que van a jugar y cómo hacerlo. Y que un jugador, como es el caso de Maras, con 24 años, no juegue ni un solo minuto porque disputó 120 minutos en Copa del Rey..., en fin. Menudo disgusto le dieron a Turki, y a buen seguro que el dueño del club también se enfadó y mucho, como los seguidores.