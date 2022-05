Miserias de Telecinco

Telecinco es especialista a la hora de disfrazar de Periodismo las miserias de la gente. Sin ir más lejos el caso más reciente es el de Marta Riesco, la reportera de El programa de Ana Rosa que está saliendo con Antonio David Flores, ex de Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado. Para llegar a la artista, como comprobará el lector, hay que saltar tres escalones. El problema crece más si las miserias del personaje terminan desvirtuando la manera de ejercer un trabajo, como le ocurre a nuestra amiga Marta.

Riesco, quien siempre recalca con saña que ha ido a la universidad, utiliza terminología periodística para dar credibilidad a un discurso que prioriza poner los focos hacia su persona -que diría Isabel Pantoja-. Primer suspenso periodístico: el buen reportero jamás es el protagonista de aquello de lo que informa. Puede (y debe) impregnar de su autoría a la narración, pero no manipular en beneficio propio.

Da igual, Riesco incide: "di la noticia en la que Rocío Carrasco y Luis Pliego se estaban riendo de mí y preparando un plan con no sé qué intención". Constantemente cataloga como "noticia" un hecho que, en realidad, es una anécdota personal. Porque no desvela nada de relevancia pública, sólo es un chascarrillo que abre especulaciones sobre sí misma. No, eso no es una "información". Sin embargo, lo reviste de ese tono veraz para que cuele. Y cuela. Segundo suspenso periodístico: el periodista jerarquiza lo que tiene relevancia (o no) y filtra aquellas informaciones sin contrastar.

Riesco utiliza nomenclaturas periodísticas facilonas para dar autoridad a discursos vacíos. Y, cuando no puede verificar su narración y se siente acorralada, recurre al clásico de amenazar con un procedimiento judicial. Demandas para todos, como escudo que proyecta sensación de seguridad. Aunque no tenga intención auténtica de demandar. Lo importante es que lo parezca.

¿Qué es lo informativo de una conversación de Rocío Carrasco y el director de Lecturas en un restaurante con interrupción telefónica de Marta Riesco? Nada, salvo cuando se empieza a insinuar para dar a entender conspiraciones. Tercer suspenso periodístico: cebar no es informar, es fomentar la rumorología. El Periodismo no debería ser un juego en el que frivolizar con el suspense de tener 'ases en la manga', el Periodismo se basa en un ejercicio de honestidad.

Mientras se desmorona su credibilidad -si tenía alguna-, Riesco fotografía el micro de El programa de Ana Rosa como baluarte de profesionalidad. Lo que pasa es que la profesionalidad se demuestra andando, no con fotos en Instagram. El buen periodista escucha a su entorno, abraza historias que importan y ni en broma habla de sí mismo en tercera persona. Como consecuencia, no parece que la labor de Marta Riesco dé para un premio periodístico.