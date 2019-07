Mismo juego, diferente estilo

Queda un mes para que dé inicio la competición y todos los equipos de Segunda siguen el mismo patrón. Ser candidatos a todo. En una categoría tan igualada nadie tiene asegurado ningún rol. Solo hay dos o tres equipos que antes de comenzar tienen claro que no pueden alcanzar más allá de la salvación, tan solo unos partidos después habrá otro grupo que, con aspiraciones diferentes, acabarán jugando por no descender. Lo bonito es que cualquier equipo puede ganar a su rival. No existen los favoritismos, muchas veces la prensa se decanta por uno en función del otro porque históricamente ha conseguido mejores resultados o cuenta con varios jugadores que fueron importantes en categorías superiores, pero eso una vez comienza el partido no sirve para nada. Otra de las razones por las que es difícil saber por dónde van a ir los tiros es que el 90% de los equipos tienen el mismo estilo de juego. Es un tipo de juego muy común en esta competición desde hace varias temporadas y hay entrenadores que son expertos en la materia.Contrarrestan más que proponen. Y dos equipos que salen a contrarrestar obligan a que haya pocos errores, cero riesgo a la hora de jugar el balón y darle mucha importancia a las jugadas a balón parado. Un fútbol que en ocasiones se acerca más al italiano que al de primer nivel en España. Quizás en casa podamos a ver al Almería intentando darle más importancia al dominio del balón, pero contrarrestar seguirá estando por encima en la escala de la idea de partido. Esos dos a tres equipos que se salen de lo común lo hacen porque tienen una estructura de jugadores importante, los mejores ejemplos son el Granada y Osasuna el año pasado. La otra razón es porque el entrenador apueste más por el romanticismo que por la practicidad y aquí sí que podemos decir que son escasos los casos en segunda, Setién o Francisco en el Lugo dejaron el listón alto demostrando que a un mismo juego se puede jugar con estilos diferentes. Otra cosa es la paciencia que tengan los presidentes para encontrar ese estilo tan recurrente en la categoría de plata.