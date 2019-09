Mismo sitio, otro lugar

La UD Almería sigue sumando puntos en este inicio de temporada con la clara convicción de ir posicionándose en los puestos altos de la tabla. Se podría decir que está en el mismo sitio que el año pasado con Fran Fernández pero el lugar es distinto. Porque somos conscientes de que la máquina aún no está engrasada, poco a poco los jugadores se irán conociendo y nadie sabe el techo que podrán alcanzar. Pedro Enmanuel aprovecha al filial para jugar entre semana y con ello sacar conclusiones y analizar aún más a su plantilla. Hay jugadores que todavía no están en la dinámica del equipo y en las próximas semanas podremos conocer cuál puede ser realmente su rendimiento, otros que estaban en el limbo hace poco tiempo se están agarrando a la titularidad. Es el caso de Sekou. El delantero centro está manteniéndose gracias a su trabajo y los goles. Cuando parecía que se iría cedido otra temporada más su hambre le está abriendo las puertas del once. Mientras tanto el Míster se frota las manos ante tanta competencia. El rival de hoy anda un tiempo perdido. La salida de Quique Setién unido al descenso hizo que la UD Las Palmas perdieran su estilo de juego y la esencia del fútbol canario. Pepe Mel ha querido recuperar esa corriente pero le está costando encontrar el juego y por consiguiente los resultados. Han vuelto jugadores importantes como Araujo, Lemos o Jonhatan Viera. De los tres solo el central uruguayo podrá jugar. De esta forma la responsabilidad en ataque seguirá recayendo en Rubén Castro, un delantero que no necesita ni hacer un buen partido ni que sus compañeros estén acertados para hacer lo que mejor sabe hacer: goles. Otro futbolista diferencial del conjunto insular es el centrocampista Ruiz de Galarreta. A los mandos de Mel, el exjugador del Barcelona tiene un peso específico más claro en el juego interior lo que hace que suba exponencialmente su rendimiento. Otro futbolista con el que no podrá contar el Míster amarillo es Pedrí. El extremo recién fichado por el FC Barcelona está concentrado con la selección española sin 18 y no estará en Almería. Sin duda una gran plantilla que está mermada ante tanta baja importante y un inicio dubitativo pero que tiene capacidad de sobra para llevarse puntos del Mediterráneo.