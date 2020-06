Míster, recupera a Darwin

Al sustituto de Jose María Gutiérrez no le va a quedar otra que trabajar y hacer todo lo posible por recuperar a Darwin Núñez, el único delantero diferente que tiene en plantilla y el único capaz de sembrar el pánico en las defensas contrarias cuando tiene el balón en sus pies. Pero Darwin no está. Se le espera, pero no está.

Tras los tres meses de parón, no es el mismo. No es tan desequilibrante, tan determinante para el juego del equipo y eso lo está notando y mucho el Almería.

Darwin se ha apagado, o al menos esa es la sensación que da desde fuera. No es el mismo. ¿Qué le pasa al delantero uruguayo? Es la pregunta que todos los aficionados se hacen, ya que siguen esperanzados en que de una vez por todas despierte y vuelva a ser ese jugador importante en el equipo.

Para eso, el entrenador tiene que trabajar y mucho. Si quiere agarrarse a lo que le puede dar Darwin, tendrá que ir trabajándolo a tope.

Es cierto que es de los pocos que no ha descansado o apenas lo ha hecho desde que se reanudó la competición y eso le puede estar pasando factura.

Prácticamente todos los delanteros del equipo han ido rotando en estos cuatro partidos que se han disputado hasta el momento, menos Darwin. Entendemos la importancia de su presencia en el campo, pero también es humano y como el resto de compañeros, necesita refrescar esas piernas para recuperar la chispa de semanas anteriores. Se le nota cansado, sin confianza, con falta de puntería. ¿Será el cansancio?

No lo sabemos pero lo que sí que sabemos es que el equipo le necesita, necesita recuperarlo para la causa y que esté, cuando salga al campo, en las mejores condiciones posibles. Necesita recuperar sensaciones, confianza y frescura en sus piernas.

Habrá muchos jugadores en plantilla que hayan hecho gol, pero no hay otro como Darwin para marcar diferencias. A Darwin le necesita el equipo y el equipo necesita al delantero uruguayo.