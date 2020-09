Míster, que la suerte te acompañeNo todo vale

Prácticamente estamos a una semana de que arranque la temporada para el Almería. Será coincidiendo con la tercera jornada del calendario cuando el equipo de José Gómes eche a andar visitando al Lugo, primer escollo para los rojiblancos en su carrera hacia el segundo intento de lograr el ascenso a Primera. Poco más de diez días para que Gomes ponga a punto a un equipo que a día de hoy sigue incompleto y al que algunas de sus piezas han llegado habiéndose perdido buena parte de la pretemporada, esas dos semanas en Marbella en las que el técnico ha trabajado con sus jugadores, algunos que ni tan siquiera empezarán la temporada y que han podido vestir la rojiblanca en amistosos. Porque aún se esperan jugadores. La plantilla ni mucho menos está cerrada y posiblemente hasta el último día no lo esté, por lo que va a tener mucho trabajo por delante el entrenador portugués del Almería. Conjuntar a tantos jugadores que han llegado esta temporada y formar un equipo competitivo no va a ser tarea fácil. Ya lo vimos la temporada pasada, lo que le costó entrar en el equipo a los jugadores que llegaron a última hora. Pero lo malo de esta temporada es que esos ajustes y esos acoples no los va a poder hacer Gómes con amistosos, que sirven para eso, para corregir y para ir ajustando las piezas. Lo va a tener que hacer con algo muy importante en juego: puntos. Puntos muy valiosos, porque todos cuentan. Los del principio, los del final… todos sirven para sumar y los que te vayas dejando por el camino, jamás vuelven. De ahí que José Gómes no solo tendrá que tener paciencia, sino también mucha suerte, porque la va a necesitar, ya que desde el pitido inicial se le va a exigir como al que más y es que esta temporada, al igual que la pasada, no va a ser de tránsito. Hay un objetivo muy claro y los jugadores lo saben: el ascenso a Primera. Saben que son uno de los equipos a batir y tienen que saber lidiar con esa mochila que desde ya tienen a sus espaldas tanto los propios futbolistas como el entrenador.

LA primera quincena de septiembre se consumió. El fin de este atípico mercado de fichajes llega a su último tramo. Una ventana en la que la UDA está realizando numerosos movimientos tanto de salidas como de entradas una vez más. Una entidad rojiblanca que no está actuando tan bien como algunos quieren vender. Ya habrá tiempo de valorar a las nuevas incorporaciones cuando la temporada entre en acción. Pero es innegable que el club almeriense podría actuar mejor con aquellos jugadores de los que se quiere desprender. El autor de estas líneas ya se mostró en desacuerdo hace unas semanas con el apartamiento de ciertos jugadores. Una decisión que se traduce en la devaluación de estos futbolistas, complicándose la opción de sacar rédito económico. ¿Qué equipo va a estar dispuesto a pagar por un jugador que lleva semanas apartado? Pero no queda ahí la cosa. El pasado miércoles vimos cómo el central Juan Ibiza actuó como delantero en el amistoso contra la Balompédica Linense. Una decisión que muestra la casi nula importancia que se le da al futbolista. Una propiedad a la que más allá del primer equipo la cantera parece importarle poco. Un filial indálico que a un mes de que empiece la competición no cuenta con ninguna incorporación más allá de los futbolistas que suben del juvenil y algún futbolista que regresa de cesión. Por no hablar de la falta de respuesta pública oficial sobre la compensación a sus abonados después de no haber podido entrar al Estadio de los Juegos Mediterráneos a causa de la pandemia. Se cuenta que esperan a que las instituciones comuniquen si podrá haber público en el presente curso en categoría profesional. Una decisión que podría llegar en los próximos días o perfectamente el año que viene. No todo vale.