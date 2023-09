¿a quien le amarga un dulce? A nadie, que yo sepa. La gran mayoría coincidimos en que en La Cerámica el Almería de Vicente Moreno hizo el mejor partido en lo que llevamos de curso, pero se volvió con cero puntos, que es lo que cuenta. De nada te vale que durante la semana te calienten la oreja con que has jugado bien o has sido mejor si luego ves la clasificación y te echas a temblar. Moreno, primero como jugador y ahora como entrenador, sabe perfectamente que esto va de puntos y no de palabras bonitas y halagos. Si no sumas, malo, sobre todo para él, ya que prescindir de 25 jugadores aún no lo han visto mis ojos. Hacerlo de quien decide quienes juegan y cómo se juega es más común en un deporte en el que todo está inventado y en el que a las primeras de cambio se aplica la ley no escrita en el fútbol, pero que existe y seguirá existiendo. Si no que le pregunten a Quique Setién, siendo el primer entrenador que ha pasado a la cola del paro en septiembre en Primera. El equipo no suma y de quince puntos posibles solo ha sido capaz de acumular uno, cifra que se me antoja insuficiente en los cálculos que Moreno y su grupo de colaboradores tenían previsto. Han hecho que las alarmas empiecen a sonar, hasta el punto de que ya se está incluso hablando (en redes sociales) de posibles sustitutos del valenciano si no logra reconducir la situación. No han dicho públicamente –me refiero a los jugadores- que todos están “a muerte” con el míster. Más les vale hacer el verbo realidad porque de lo contrario puede que haya un movimiento sísmico en el vestuario del Mediterráneo. Tres partidos -dos de ellos en casa- en siete días pueden decir mucho acerca de lo que puede pasar. Pero si el equipo no empieza a escalar puestos (no olvidemos que tras la derrota en Villarreal no se puede caer más bajo) no creo que El Assy mire para otro lado, sabiendo que esta temporada se han gastado un pastizal en hacer esta plantilla.