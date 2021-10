¿Por qué, Míster?

¿tanto miedo le tiene Rubi a poder no alcanzar el objetivo del ascenso a Primera División con el Almería? Habrá quien pueda utilizar la palabra "fracaso", pero siempre he sido de la opinión de que el que fracasa es sencillamente porque no lo intenta. Ya la temporada pasada Rubi nos dejó con la miel en los labios. Él vino al Almería, y lo sabe, para llevar al equipo a Primera División y prácticamente hizo el ridículo en el play-off, no ganando ningún partido, no haciendo ni un solo gol y dejando la sensación de que su equipo no compitió al nivel que exigía un play-off a Primera. El otro día, a la conclusión del partido en Miranda, evitó pronunciar la palabra "ascenso", cuando se le preguntó que si su equipo es un firme candidato a estar la próxima temporada entre los mejores de nuestro fútbol y, sorprendentemente, esquivó la palabra "ascenso". ¿Por qué? ¿Acaso no la escucha en el vestuario? ¿Acaso no escucha a los directivos del club? ¿No escucha la radio, ve la tele o lee los periódicos? ¿Es ajeno a la realidad del único objetivo que tiene el Almería esta temporada? Porque tanto los dirigentes como los jugadores, cada vez que tienen delante un micrófono, es raro que la palabra "ascenso" u "objetivo" no sea la de subir a Primera División. Me sorprende que Rubi tenga tanto miedo a no conseguirlo, cuando él sabe perfectamente y de primera mano cuál es el objetivo de esta plantilla para este curso y que de no conseguirlo sería un chasco monumental para todos, incluidos los aficionados, que están tremendamente ilusionados con las opciones, serias opciones, de que el equipo acabe ascendiendo de categoría. Pero, ¿por qué Rubi no quiere ni oír hablar de ello? Es curioso, ¿verdad? Hasta Bernardo Hernández, que es el utillero del equipo, se emociona cuando le preguntas y te habla de las excelencias de esta plantilla y de cuál es el objetivo.