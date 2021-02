Molestamos

Londres, 11 de febrero de 2021. Estimado Navarro, nos lo están poniendo muy difícil para no creer que haya una campaña en contra del Almería, cuyo ascenso, por el motivo que sea, no interesa. Uno solo tiene que echar un vistazo a las últimas decisiones que han ido en contra de los intereses del club. Cómo se acogieron al reglamento para señalar la falta de Makaridze, pero lo obviaron para anular el gol, tanto el colegiado como el VAR, ante el Sabadell. El partido en Fuenlabrada, donde los madrileños tuvieron barra libre y no les señalaron un penalti, ni les expulsaron jugadores, mientras que Sadiq era expulsado de forma injusta. Para más inri, el Comité de Competición no le levanta la suspensión a pesar de reconocer que Ibán Salvador exagera, con lo que Sadiq, si ve la amarilla en Leganés, no jugará en Mallorca. Un escándalo. Luego está lo de meter con calzador el duelo aplazado de Butarque entre los partidos contra Las Palmas y Mallorca... El Almería va a tener que luchar contra todo para ascender. Pero lo lograremos, a pesar de todo…