Momento de construir

Podría decirse que temporada atípica en la Unión Deportiva Almería. A falta de ocho partidos la tranquilidad es máxima, algo no habitual en el último lustro. Si hay algo de incertidumbre es el vértigo que puede dar mirar hacia arriba. Aún está a mano el play off, algo que podía parecer una utopía allá por verano. Se lo ganó a pulso la plantilla y Fran Fernández, al que costó darle el testigo, pero que le cambió la cara al equipo. Con un buen trabajo en la confección, mérito aquí de Corona e Ibán Andrés, el entrenador formó un bloque sólido. Hay una decena de clubes con más talento, pero pocos con las ideas más claras. En este instante, debe jugar a favor no tener nada que perder. El objetivo del curso está sellado, que no es otro que la permanencia.

Aunque suene a muy tópico, sólo queda disfrutar de este cierre de campaña en la categoría de plata. Donde sí debe haber bullicio ya es en la zona noble, donde se ha ganado un buen tiempo para construir de cara al futuro. Los mejores gestores deben ir por delante en tiempo y forma. Si René ya habló de que tiene una oferta de renovación hay que reconocer que lo mínimo ya se ha hecho. Ahora habría que ver las condiciones, que posiblemente es lo que puede estar haciendo dudar al portero. Al igual que con él, muchas piezas de este Almería se han revalorizado y serán complicadas de retener. Ahí estará la labor de la dirección deportiva, que deberá moverse bien para atar a los máximos futbolistas posibles. Uno de los éxitos es darle continuidad a este bloque. Y, por supuesto, al técnico almeriense. Él también es artífice de este logro. Otro que va al alza y en el que ya se han fijado muchas entidades para dar un impulso a sus proyectos. Seguramente sea hora de valorarlo como merece a todos los niveles. Aún hay tiempo.