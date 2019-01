La llegada de Álvaro Morata al Atlético de Madrid, no está pasando desapercibida y así se lo hizo saber un sector de la grada rojiblanca este pasado sábado. Morata viene procedente del Chelsea londinense, pero como suele suceder en este tipo de casos, su pasado madridista le condena. No es cadena perpetua, pero solo quedará libre a fuerza de goles y carácter, que hagan olvidar a la entrega incansable de Diego Costa, a la identidad de Torres, las gambetas del Kun Agüero, la efectividad de Forlán y la enorme calidad de Falcao; casi nada. Pero para el Cholo, que Morata esté identificado con el Madrid, no es un problema. Un problema es la falta de un delantero de garantías y veremos si el madrileño es el hombre necesario. Si le da a él y al equipo lo que vienen reclamando ante las permanentes recaídas de Costa, todos recordarán el pasado más pasado del 9, vistiendo de niño la camiseta de los colchones y los silbidos se convertirán en aplausos. Esos pequeños pecados de niñez, son varios los jugadores que los han cometido y en la era de la información y la imagen, han quedado a buen resguardo. Hace pocos días, fue Brahim, el joven fichaje del Real Madrid, quien mientras confesaba su amor al equipo blanco, las imágenes con sus confesiones y admiración dirigidas a Messi y al Barcelona, le contradecían. Le pasó al mismísimo Iniesta, de niño madridista y de grande muy culé. Raúl, la gran estrella de la capital, hizo sus primeros pinitos en la familia atlética, mientras Saúl lo hizo al revés. Cosas de la vida, del fútbol y el profesionalismo. Si Morata es rojiblanco, Courtois es del Real Madrid, si uno observa fotografías de su habitación de adolescente, donde colgaba bufandas blancas. Todo lo demás es mentira. Es populismo. Es tratar de quedar bien con lo más retrógrado de tu nuevo club, esos que te hacen besar la camiseta aunque no te lo crea nadie.