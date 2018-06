Lo de Morcillo

Nos acostamos con la noticia de que Morcillo no se podía ir a Italia de vacaciones. La policia lo detenía como parte de la Operación Cortés y el asombro era mayúsculo. Finalmente parece que solo fue un interrogatorio en el aeropuerto y prosiguió con sus vacaciones en el país transalpino. Lo que desde hace unos días era vox populi, que un futbolista de la UD Almería iba a caer como presunto artífice de amaños de partidos en una red que operaba en el extranjero, lo publicaron los compañeros de El Mundo cerca de la madrugada. Se partió la baraja y apareció el nombre del capitán rojiblanco. Sí, además el capitán. Ahora todo son suspicacias. ¿Habrá más futbolistas de la UD Almería implicados? ¿El club estaba al corriente? ¿Se apostaba a cosas que no alteraban el marcador como tarjetas o córneres? ¿Hay partidos manipulados?

A todas estas preguntas solo debemos esperar para saber la respuesta. A priori suena raro. No concibo que un futbolista profesional, capitán de un equipo y con muchos años en la élite se preste a ello. Cierto es que yo en esto del fútbol soy un romántico y el sumario puede ponernos a todos en nuestro sitio, a mi el primero, aunque para ello no sabemos cuantos meses tendrán que pasar.

Por el bien del Almería que está situación se resuelva cuanto antes. El mismo día que España juega ante Portugal en el primer partido del Mundial, el nombre de nuestra ciudad está en boca de todo el mundo porque presuntamente el capitán de este equipo amañaba partidos. Ya han manchado el nombre. Aunque lo primero que hay que hacer es escuchar al central valenciano. No quiero ejercer de abogado defensor pero en las primeras informaciones que ha sacado El Mundo se habla de que "influenciaba al vestuario pese a no jugar", algo que me resulta aún más inapropiado de un amaño. Ojalá todo sea una pesadilla y se resuelva pronto. Pero sí Morcillo resulta culpable que tiren bien de la manta y nos expliquen quién, cómo y porqué se realizaron estas estafas. El foco está puesto sobre el vestuario rojiblanco y son muchos los profesionales, cuidado con esto que es la primera vez que se ven profesionales salpicados en estos asuntos, los que deberían dar un paso al frente y defender su honor.

Cuando todo parecía que llegaba a la calma en el Mediterráneo tras la paupérrima temporada, solo han tenido que pasar unas horas para identificar que el club está en venta y su capitán está en el disparadero. El enfado del aficionado va in crescendo conforme pasan los días y las explicaciones tienen que ser inmediatas. A estas horas nadie en el club ha dicho esta boca es mía, lo cual deja aún más en evidencia el estado de orfandad que se vive en la UD Almería. Si pensaban que lo peor ya había pasado no sean tan impacientes.