Londres, 19 de octubre de 2023. Estimado Navarro, lo de las lesiones en la UD Almería está pasando de castaño oscuro. No es normal el número de bajas y su gravedad cuando apenas llevamos dos meses de competición. Es cierto que la pretemporada fue inexistente, ya que llegaron jugadores en distintas etapas y quizás por eso no se hizo una programación uniforme en el apartado físico, habiendo quienes jugaban con apenas una o dos sesiones de entrenamiento sin realmente saber qué trabajo habían hecho en verano hasta llegar a Almería. Pero el Almería no es el único equipo que tuvo esta situación. El cierre del mercado veraniego después de 3 jornadas disputadas afecta a todo el mundo, pero solo en la UDA estamos viendo esta ristra de lesiones, con lo que uno no puede más que mirar a Vicente Moreno y su cuerpo técnico y preguntarse qué narices hicieron. Luego ves las declaraciones de la plantilla y no salgo de mi asombro con el caos que tenemos montado. Esperemos que no sea tarde para salvar esto…