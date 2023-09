Londres, 7 de septiembre de 2023. Estimado Navarro, como ya escribí, y en contra de lo que opina el CEO Mohamed El Assy, entiendo que la plantilla se ha quedado a medio hacer y desde luego tiene unas carencias y unos interrogantes que me preocupan de cara al futuro. No obstante, sí que creo que ha habido una mejoría con respecto al curso anterior, en cuanto a mimbres se refiere, pero lo del banquillo me sigue generando dudas. Rubi no quería seguir porque andaba algo quemado y es lógico que el club quisiera buscar otros horizontes, pero no tengo muy claro que hayamos salido ganando con el cambio. Tampoco pido que nos marquemos un Villarreal y larguemos al entrenador en la cuarta jornada. Creo que Vicente Moreno, una vez cerrado el mercado, necesita tiempo y una oportunidad para demostrar que puede sacarle partido a la plantilla más cara de nuestra historia. Ganar al submarino amarillo ayudaría notablemente a su causa. ¿Qué valoración haces tú del mercado y del banquillo?