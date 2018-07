Mortadelo y Filemón

Con permiso del maestro Ibáñez, me ha dado por hacer un parangón entre sus viñetas y el club almeriense. En primer lugar, la UDA me recuerda a la TIA en el caos desastroso que evoca. Así, la figura del súper la encarnaría sin duda el presidente, con sus idas y venidas o la sensación de estar siempre airado por malas gestiones ajenas, enredos y equívocos. En realidad, como al lector o al aficionado, quizá le divierta la idea de estar en manos de profesionales que no atinan. ¡Se hace todo más divertido y emocionante, corcho! Que no se me enfade nadie en la UDA: al igual que en la TIA, seguro que hay gente que lo hace genial en su parcela. Pero, como ocurre en el cómic, no se ven tanto. Y menos estos últimos años. Soy el primero que ha aplaudido iniciativas o medidas plausibles, como cuando hace un par de años se iniciaron los encuentros con la prensa, que acaban de tener recientemente una nueva entrega. Pero sí que a veces se percibe cierto comportamiento filemonesco: ir de jefe sin serlo. ¡Y hasta ahí puedo leer, rayos! Pese a todo, es más el cariño que uno acaba teniendo por los personajes, por la ternura que desprenden. Por respeto y para evitar que algunos se sientan ofendidos, tengo otras equivalencias secretas entre personajes y miembros del club. ¿Para todos? No, se me resiste el profesor Bacterio. A veces me divertían los cameos de otras viñetas como 13, rue del percebe, Pepe Gotera y Otilio o Rompetechos y tampoco desmerecen a un buen parangón. Pero bueno, que lo dejo aquí, no vayan a pensar que voy beodo o me he dado un golpe en el colodrillo. Y si a alguien molesté, que me perdone, ¡soy un merluzo!