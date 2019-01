¡Mucha suerte, Javi!

Me llevo muy bien con Manolo [patriarca], Javi [gemelo excapitán del Almería B] y Carlos [gemelo que está en el Huércal Overa]. Nos conocemos desde siempre por la Semana Santa, pero nuestra relación más cercana comenzó en marzo de 2016, cuando Carlos y yo fuimos operado por Ripoll de ligamento cruzado de la rodilla. Él unos días antes que yo, por lo que casi a diario estaba llamando a Manolo para que me animara y medio me consolara. Es imposible que no se te escapen algunas lágrimas cuando alguien de fuera de tu familia te trata como si te hubiera criado. Desde entonces, siempre siendo el más crítico con el juego de sus hijos, puesto que una cosa es la amistad y otra el periodismo, he deseado que los Pérez, o uno de ellos, fueran los sucesores de Ortiz, Francisco, Esteban, Barbero... A Carlos le frenó su lesión en la rodilla, cuesta mucho volver a la competición después de un año parado y con el miedo psicológico que siempre produce el eco de aquel maldito crujido. Javi, por su parte, es demasiado buena persona y de eso hay quien también se aprovecha dentro de un vestuario. Además, ambos compaginan el balón con los estudios, lo que conlleva un esfuerzo extra, una quema de energías que no tiene quien lo fía todo al fútbol. Tras ocho años defendiendo con gallardía y orgullo las rayas del equipo de su ciudad, el lateral de los Pérez se marcha a Finlandia. No me lo creía cuando lo leí, Javi y Carlos son de los pocos supervivientes del fútbol que a mí me gusta, del de hacer cada fin de semana kilómetros y kilómetros en el coche familiar para ver al hermano zurdo y al hermano diestro jugar sus partidos. Manolo, a partir de ahora el GPS sólo lo vas a tener que poner a Murcia, hacia Finlandia te va a llevar un avión. Dudo que te dé tiempo a salir un viernes por la noche hacia el partido de Carlos y regresar el domingo de madrugada después de ver a Javi, antes de empezar a trabajar el lunes a las seis de la mañana. Pero es lo mejor para tu hijo. A propósito, bufanda finesa no tengo ni una...