No empezamos con buen pie, porque por aquel entonces yo me creía lo que no era y ella se creía que sabía maquetar periódicos. Pero nada como sincerarse a copazos en la barra del Amargo para limar asperezas y no volver a tener ni un solo problema en más de diez años. Y mira que Ana es de las que tienen muuuuchos problemas. Y si a eso le sumamos la capacidad de ahogarse en cualquier vaso de agua, pues tenemos la bomba de relojería definitiva. Por suerte, tanta intensidad la convierte en una periodista capaz de sacar adelante en tiempo récord ella sola un millón de páginas sobre cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Ahora la redacción será como si se quedara sorda. No escucharemos ese tecleo nervioso, rápido y potente con el que parece que está matando a alguien en vez de escribir sobre la Universidad. Y vale que solo de escucharlo era capaz de transmitirte ansiedad, pero yo ya lo estoy echando de menos. Mucha suerte, Mari Pili.