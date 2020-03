Muchas gracias, Turki

Ya venía yo alabando el buen hacer del Almería en esta crisis del Coronavirus. Su campaña de concienciación en las redes me ha parecido todo un acierto, aprovechando su clara influencia para un buen sector de aficionados. Como dije en su día, toda ayuda es poca y a este virus solo lo podremos parar cuando trabajemos todos juntos y entendamos nuestra responsabilidad para evitar que se propague y así salvar miles de vidas, algunas de ellas muy cercanas a nosotros. Si la labor del club ya me parecía fantástica de por sí en este aspecto, lo del sábado ya nos dejó a muchos sin palabras para agradecer el último gesto del club y su presidente, Turki al-Sheikh. El Almería anunciaba el sábado por la tarde que el club, a instancias de su presidente, donaba 500.000 euros a la ciudad de Almería para adquirir equipamientos sanitarios. A este anuncio le siguió otro por la noche, en el que se anunciaba que también daría 300.000 en comida para los más necesitados, 200.000 para los sanitarios, 100.000 para trabajadores que hayan perdido su empleo por esta crisis y 100.000 para los voluntarios. En total, 1.200.000 euros que levantaron el orgullo y agradecimiento de los almerienses, pero que además consiguió que en el resto de España, tan críticos normalmente hacia Turki y su gestión deportiva, se deshicieran en elogios hacia el saudí, reclamando que otros clubes siguieran el ejemplo. La nueva propiedad ya había avisado muy desde el principio que su proyecto no solo se centraba en el apartado deportivo, también querían involucrarse en la ciudad y sociedad almeriense, querían ser parte de la comunidad. En apenas unos meses ha demostrado ir muy en serio y tener muy claro qué es lo que quiere. El estallido del Coronavirus ha provocado que las competiciones deportivas se hayan paralizado y queden en un segundo plano, sin saber muy bien qué va a acontecer en el futuro. Lo importante ahora mismo es frenar a este enemigo común, Covid-19, y el Almería lo ha entendido a la perfección, poniéndose al frente de los clubes deportivos para aportar su granito de arena. Muchas gracias, Turki.