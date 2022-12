'Muerte de un viajante' en el auditorio

En Muerte de un viajante, el escritor norteamericano Arthur Miller creó al personaje de Willy Loman para denunciar la estafa del sueño americano. Se estrenó en 1958, dirigida por otro grande, Elia Kazán. Una obra que no ha perdido valor, ni actualidad. Aún está fresca, porque el consumismo como único valor, ha llegado a límites insospechados, al punto de si puedo comprar puedo ser feliz, y si no puedo comprar directamente no lo soy.

Loman representa la cruz de la inmensa mayoría contagiada por la búsqueda del éxito, a cualquier precio, en aquella tierra prometida forjada por el sudor y sangre de sus pioneros.

Willy Loman es un viajante de comercio que ha entregado todo su esfuerzo y su carrera profesional a la empresa para la que trabaja. Su único objetivo es darle una vida mejor a su familia, su mujer y sus dos hijos, que le adoran y a los que quiere inculcarles la ambición por triunfar y progresar en la escala social. Trabajador infatigable, ahora, con sesenta y tres años, exhausto y agotado tras una vida sin descanso, ve cómo su posición en la empresa se tambalea. Sus ventas ya no son las que eran y su posición y su productividad cae en picado, lo que provoca que la relación con sus jefes se haga insostenible. Su matrimonio tampoco va bien, y la relación con sus hijos esconde un antiguo secreto que les llena de resentimiento y que amenaza con destrozar la estabilidad familiar. Todo ello le lleva a una espiral de depresión y autodestrucción, en la que su único apoyo es su abnegada esposa, la única que parece entenderle. A medida que se complican los acontecimientos y sus sueños se desvanecen, todo se precipita hacia un final trágico al que el vencido viajante parece inexorablemente abocado.

Al entierro de Willy Loman, no acudirán mas que Linda, su esposa, sus dos hijos Biff y Happy, su único amigo Howard, que intentaba que pisara el suelo y su hijo Bernard. Una comitiva que no se diferencia de la del común de los mortales, pero ellos lo saben y no está claro si Willy Loman lo supo porque lo peor de las quimeras, es que te las puedes creer.

El director de la obra, Rubén Szuchmacher, nos entrega un trabajo riguroso avalado también por el elenco de la compañía encabezada por Imanol Arias, y con Cristina de Inza, Jon Arias, Carlos Serrano-Clark, Jorge Basanta, Virginia Flores y Fran Calvo, todos ellos impecables. Señalar la importancia de los personajes llamados "secundarios" para conformar una historia, lo hago como reconocimiento a los dramaturgos clásicos, y en señal de queja a muchos adaptadores que por recortar reparto, dejan las obras como un árbol sin hojas, confundiendo al espectador por la falta de información. En una buena dramaturgia, ningún personaje es secundario, sirven de brújula para que el mensaje, en el que incide el autor llegue íntegro al público.