álvaro morataPaz Vega y Mugaritz unen arte y gastronomíaLady Kitty Spencer, madrina del 50 aniversario de Puerto Banús Cateto a babor

La feria ARCO en Madrid ha acogido la presentación de un ritual inspirado en Ron Zacapa y su proceso de elaboración por parte del chef Andoni Luis Aduriz, y la actriz Paz Vega.

El dueño del restaurante Mugaritz, considerado uno de los templos de la alta gastronomía a nivel mundial, aporta un año más su experiencia creativa convirtiéndose en el compañero perfecto, cuya filosofía va acorde con los valores de esta bebida de origen guatemalteco. Esta vez Andoni Luis Aduriz, junto al equipo de I+D de Mugaritz, ha elaborado un nuevo cóctel que se podrá degustar durante esta temporada en su local.

Esta nueva creación gastronómica ha tomado como referencia la mística 'Casa sobre las nubes' situada a 2.300 metros sobre el mar en las tierras altas de Quetzaltenango, donde se añeja Ron Zacapa y desarrolla su complejo sabor y carácter; y, por otro lado, la calidad de las materias primas que utiliza, como la Miel Virgen de caña. Aquellos que se acerquen al restaurante de Errentería podrán experimentar un ritual donde el jugo de la caña concentrado y la miel se mezclan con una nube de hielo y nieve, generando un bocado en forma de polo. Acompañado de este ron, sumergirá a los comensales en una experiencia que les transportará hasta Guatemala.

En palabras de Andoni Luis Aduriz, "hemos creado un ritual con la intención de despertar emociones, activar los sentidos y dejar huella en la memoria. La altitud, por encima de las nubes, influye decisivamente en el proceso de añejamiento de Ron Zacapa que propicia la extracción de aromas y sabores. Y es en esos límites, en el encuentro de lo sólido y lo líquido, esos paisajes y esa altura donde nos hemos inspirado. Esas nubes forman una frontera invisible que nos lleva a reflexionar sobre los conceptos de dualidad: lo eterno y lo efímero, lo crudo y lo cocina, y el intercambio, atributos que Mugaritz siempre ha transitado".

El ron guatemalteco ofrece una filosofía que da valor al tiempo y a la dedicación creando experiencias únicas, como las que brinda Andoni Luis Aduriz, considerado uno de los cocineros y creadores más oroginales del mundo. Desde 2006, su restaurante es reconocido por la lista The World's 50 Best Restaurants como el séptimo mejor establecimiento del mundo.

Lady Kitty Spencer, prima de la recordada Lady Di, ha presentado uno de los platos fuertes de la celebración del 50 aniversario de Puerto Banús, la campaña Have a great day, que la modelo británica protagoniza.

La iniciativa, que se lanzará a finales de marzo, mostrará algunos de los principales atractivos que hacen de Puerto Banús y Marbella un destino de lujo de referencia internacional: su oferta náutica, de compras, gastronómica, hotelera y deportiva, entre otros. Y es que este puerto quiere celebrar su medio siglo de historia apoyando la promoción internacional del destino.

Icono de estilo de la nueva generación, Lady Kitty Spencer ejerce de embajadora de lujo de este 50 aniversario. Conocida por ser imagen de marcas de lujo de renombre internacional como Dolce & Gabbana o Bulgari, Spencer representa para Juan Nuñez-Insausti, consejero delegado de Puerto Banús, los valores que siempre han caracterizado al icónico puerto: sofisticación, autenticidad y pasión por las experiencias únicas. La noble se mostró en la presentación entusiasmada por contribuir a que la gente de su generación conecte con "un sitio tan maravilloso y con una historia tan apasionante como Puerto Banús".

LLÁMENME cateto, se lo pido por favor y, como seguro que no entienden el motivo, les animo a leer hasta el final de esta columna. Estoy convencido de que todos recordarán al extraordinario Alfredo Landa y la película en la que interpreta a un recluta en San Fernando y que lleva por nombre el título de esta columna. También es posible que recuerden al maravilloso Paco Martinez Soria en cualquiera de sus películas, pero especialmente en la titulada El turismo es un gran invento. Pues bien, hoy ellos son mi inspiración para narrarles la siguiente reflexión.

Ahora más que nunca, nuestros jóvenes y no tanto, hacen las Américas, las Indias o las Kazajas en busca de un futuro profesional y de un sustento que les permita asistir a sus familias. Hoy quiero prestar atención a esas maletas de expatriados, como las de Landa y Martinez Soria, cargadas de víveres de nuestra despensa nacional, fuga de sabores patrios, botiquines para esos momentos de tristeza o simplemente de gastromorriña en los que un bocado, un sorbo o simplemente el aroma de un producto de la tierra son el mejor quitapenas posible. También podría decirse que las penas con pan son menos penas y con Cinco Jotas, ni penas, ni leches. A lo que íbamos: cada vez es más frecuente encontrar en esas extraordinarias maletas productos gourmet como litros de aceite de oliva virgen extra, tacos de mojama de atún de almadraba, latas de conservas, botellas de Fino o de Brandy así como los recurrentes picos, turrones o polvorones.

Estos cargamentos de felicidad son la maleta más preciada. Nos preocupa bien poco perder los calcetines o las camisas, pero sí la caña de lomo, el morcón o el salchichón están a buen recaudo en el maletón. Yo en alguna ocasión, al igual que Landa, he llevado un maletón con Jamón, picos y Fino Quinta para hacer las delicias de Nadal, Gasol o Sergio García en cualquier rincón del planeta y doy fe de su poder como súper alimentos. Tampoco les digo nada nuevo si han visto en alguna ocasión Españoles por el mundo que cuando a algún parroquiano le preguntan qué es lo que más echa de menos de su tierra, algunos no se acuerdan ni de la madre que los pario y del tirón van por el jamón… criar hijos para esto. En un mundo globalizado y siempre ocupado nuestra gastronomía local ha conseguido alcanzar un lugar privilegiado en la vida de las personas ayudándoles a encontrar micro-espacios de felicidad a través de los productos elaborados por los agricultores y ganaderos. Por eso ahora que no les pagan por su esfuerzo llámenme cateto porque yo no entiendo nada.