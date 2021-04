Muito obrigado Pepe

Una victoria en 8 encuentros, por más que el VAR haya jugado un papel importante en algunos partidos, es un bagaje muy pobre para un equipo que está en la fase decisiva de la pelea por el ascenso. Es comprensible que la moral ande tocada por esas decisiones flagrantes que tantos puntos costaron, pero esta racha negativa también se explica desde el inmovilismo de Jose Gomes, que apenas ha variado su idea original de juego, sin evolucionar en el banquillo ni aprovechar las alternativas en la plantilla. En Miranda de Ebro su revolución con cambio de esquema duró el tiempo que el Mirandés tardó en ponerse por delante en el marcador tras el enésimo error de bulto en defensa: 12 minutos. A partir de ahí, volvimos a la única idea del 1-4-2-3-1, con jugadores fuera de posición. Aquel equipo que hace unos meses brillaba por su fútbol asociativo de toque, apenas es capaz de hilvanar tres pases. Las ocasiones de gol brillan por su ausencia y la seguridad demostrada en el pasado se ha esfumado, dejándonos un Almería tan previsible en ataque como poco efectivo. Cuando un equipo presenta esos síntomas, es lógico buscar un revulsivo, cambiar algo, y es por esto que el crédito de Gomes se ha acabado. Si el entrenador portugués no ha salido antes, es simplemente porque las opciones para reemplazarle no acababan de convencer o porque se han negado. Por eso incluso existió la posibilidad de continuar pese a estar sentenciado. Ahora bien, de ahí a desprestigiar el trabajo de Pepe Gomes y su staff hay un trecho. Conmigo que no cuenten. El Almería ha producido un fútbol de grandes quilates, jugando como hacía tiempo que no lo hacíamos. Nos dio un estilo y nos hizo sentirnos orgullosos, incluso haciéndonos soñar en Copa. El ascenso directo no estuvo lejos y fue un gran portavoz, no solo cuando exigió respeto tras el robo del Leganés. Es una pena que no haya sido flexible, no haya preparado planes alternativos y no haya tenido una mejor lectura de los partidos. De ahí de ponerlo a la altura de Carrillo o Soriano, me parece un disparate. Muito obrigado Pepe e boa sorte...