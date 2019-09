Un Mundial abierto

Ya echó a andar el Mundial de China, el mayor espectáculo baloncestístico del verano. Aunque parezca pronto, digamos que no luce como podría hacerlo por el amplio número de bajas que hay en las selecciones, pero sería de necios quedarse en eso y no disfrutar de lo que hay. Sin duda, una de las Copas del Mundo más abiertas que se recuerdan, donde, por ahora, Estados Unidos, no es ese ogro de 12 caras que tiraniza el torneo. Más bien lo contrario, en un equipo que hasta ahora ha sembrado cierta incertidumbre. Son dos victorias, sí, pero también importa el cómo. Y la última ante Turquía puede ser la más inverosímil que se recuerda en la época reciente. Y, por si fuera poco, Tatum se lesiona…

Tampoco se está mostrando sólida España, que debe analizarse desde otro prisma. En la primera cita sin ningún integrante de la Generación de Oro, ahora sí que se ha comenzado con esa transición de la que se hablaba hace años. Es cierto que Pau Gasol puede poner el broche en Tokio'20, pero la realidad de aquí en adelante es la actual. No es menor cierto que es un combinado de quilates. Sin el talento pasado, pero de probada valía. Con un nuevo líder (Marc Gasol) y con gregarios de lujo (Ricky, Llull, Rudy o los Hernangómez). Hasta la fecha, un pleno de dudas. Tres victorias, pero poca sensación de firmeza y contundencia. Y lo peor, ahora esperan Serbia e Italia en la próxima fase. Dos rivales temibles, especialmente el balcánico, gran candidato al oro en los mentideros. Jokic, Bogdanovic… y un sinfín de posibilidades para Djordjevic.

En esta terna de candidatos también aparece Francia. Un conjunto versátil y con un atleticismo, un término muy de moda, tremendo. Tampoco se puede descartar a Lituania, donde el baloncesto es religión, que siempre es peligrosa. O a Argentina, con Campazzo y Scola a la cabeza. Un Mundial igualmente apasionante, no hecho para apuestas.