El Mundial de segunda

Tal y como dijo el entrenador de la UD Almería José María Gutiérrez, estamos ante una competición parecida a un Mundial. En cierta medida también van a ir eliminándose equipos de sus objetivos aunque seguirán jugando hasta el final. Tras muchos meses pasándolo mal, futbolistas que han tenido que hacer una pretemporada in extremis y un momento de nuestras vidas donde realmente lo menos importante era el fútbol, por fin vuelve.El primer rival del equipo rojiblanco es el Albacete. Un entrenador, Lucas Alcaraz, que conoce a la perfección los movimientos y tácticas del equipo de Guti. Puede parecer poco importante pero ese tiempo es suficiente para que muchos de sus jugadores hayan cogido sensaciones de competición. El gran hándicap de todos los equipos y que no nos engañemos, no veremos superado hasta que no se lleven jugadas unas cuantas jornadas. En estos primeros días de vuelta de la liga hemos visto la importancia que tiene las cinco sustituciones para todos los equipos. Hay 23 futbolistas disponibles y un montón de recursos para los entrenadores, también es buen momento para ver como utiliza Guti la profundidad de la plantilla y el tipo de planteamiento en función de cómo se van desarrollando los partidos. El que sepa adaptarse a todas estas nuevas circunstancias tendrá mucho ganado. Lucas Alcaraz no engaña a nadie. Ante el Rayo Vallecano jugó todos los minutos con un futbolista menos, pero desde el principio dio el balón al equipo rayista y estuvo a su merced. Cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde. No de forma tan descarada porque aquí viviremos un partido en situación normal, pero dudo mucho que el Albacete sea capaz de quitarle el balón al Almería. En caso de que así sucediese sería por demerito rojiblanco. Vuelve el fútbol, un Mundial de segunda que todos estábamos esperando. A disfrutar.