Mundial soñado

H ISTÓRICO. Esa es la primera palabra que quien está escribiendo estas líneas usaría para hablar del Mundial cosechado por la selección española femenina de fútbol, la cual superó con creces todas las expectativas que había antes de que partiera a la cita de Australia y Nueva Zelanda. Pocos, por no decir nada, podía imaginarse que este equipo pudiera subirse a lo más alto por primera vez en su historia. Con la infinidad de obstáculos que estas mujeres han tenido que superar durante el último año, parecía toda una utopía que ‘La Roja’ en su versión femenina fuera lograr de hacerse con el título mundial. Por si no fuera poco, la abultada goleada recibida ante Japón en el último encuentro de la fase de grupos hacía aún más inesperado que esta selección pudiera llegar tan lejos en la otra punta del planeta. Sin embargo, este equipo demostró por enésima vez que es capaz de reponerse a cualquier bache que se cruzara en el camino. No fuimos pocos los que el pasado domingo estuvimos pendientes de todo lo que acontecía en Sidney en la finalísima ante Inglaterra. El guion de la competición mundialista difícilmente podía ser superado. Las españolas tenían enfrente a su verdugo de la pasada Eurocopa disputada en tierras británicas, tomándose la revancha de aquella eliminación en cuartos de final. También parecía predestinado la autoría del gol que daría el primer Mundial femenino para España. Olga Carmona, precisamente quien con su tanto en semifinales dio el billete para la gran final, logró que millones de españoles botáramos de alegría. Todo ello sin saber por entonces lo cruel que el destino y la vida en ocasiones puede ser, conociéndose horas después de conseguir la soñada estrella que la sevillana había perdido a su padre, pasando de vivir el mejor día de su vida a uno de los peores, encogiéndonos el corazón a todos. Por otra parte, este periodista no quiere terminar estas líneas sin reprochar la actitud que tuvo el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, durante la celebración del soñado título y que en cierta manera con su comportamiemto empañó el mágico momento que se estaba viviendo.