Un Mundial 1/2/3

Mañana nos quedaremos fuera? No creo, aunque puede ser. España 'no está pá ná', no tiene justificación posible la pésima actuación que está realizando hasta el momento y, si no hay cambios, difícil es mejorar los servicios prestados. La decisión de darle boleto a Julen Lopetegui no auguraba nada nuevo, los jugadores los seleccionó él y, mejor o peor, tenía el plan trazado. Reconozco que no me gustaron las negociaciones con el Madrid cuando el Mundial estaba a la vuelta de la esquina, pero los incendios no se apagan con gasolina. Rubiales, al que veo como buen presidente para la FEF, pecó de novato, a veces hay que tragarse el orgullo si es por el bien general. En fin, que Hierro está metido en un embrollo importante, debe de tomar decisiones porque con lo hecho hasta ahora, lo normal era estar como Alemania. Sin embargo, el balón les ha dado una segunda oportunidad y hay que aprovecharla. Cambios en el once hay que hacer, el equipo ahora mismo carece de ideas, de ilusión y, por supuesto, el famoso tiki taka es una idea manida que no da ni para llegar al área. El Mundial, por lo menos en esta fase de grupos, ha sido como la Segunda División o, como se llama ahora por motivos publicitarios, la Liga 1/2/3: partidos ante rivales encerrados, muy trabajados tácticamente y hay más fallos que aciertos. La UDA ha sufrido en sus carnes este juego más de garra que de calidad, hasta que Fran Fernández cogió el equipo y apostó por ser un equipo más de la categoría y olvidarse de la idea equivocada de que el fútbol moderno es, obligatoriamente, toque y toque. Ese toque y toque sólo sabía ejecutarlo de forma ofensiva Xavi Hernández, una vez que el de Tarrasa se ha ido a cobrar petrodólares, el fútbol español es marear a la perdiz hasta hacerla vomitar. Por lo menos así ha sido hasta el partido ante Marruecos, a ver si el anfitrión nos hace reaccionar.