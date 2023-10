Cuando era pequeño y creía que la vida era muy larga, el paso del tiempo lo contaba de cuatro años en cuatro años, lo medía entre lo que tardaba en jugarse un mundial y el siguiente. A principios de este siglo la cosa empezó a torcerse, la vida a acelerarse y ya como sede del campeonato del mundo, intervino más de un país. En el 2002, la organización corrió a cargo de Corea y Japón, aunque para el mundo del fútbol solo fue mundial de Japón y para España, una jodienda. Allí comenzó el invento, que acabaría con un mundial jugándose en Catar, donde les mola la carrera de camellos, en el mes de noviembre, con 50 grados de calor, pero con mucha pasta de por medio. Usted llámeme conservador, pero también me pasa con los nombres de los estadios y los campeonatos.

No me importa si llevan el apellido de un banco o de una plataforma musical, consciente de que es una fuente de ingreso para mantener inflada la burbuja del fútbol. Para ver fútbol del que vemos, se necesita hacer caja, pero sin la gente, sin la pasión y el amor del aficionado, por más perras que pongas arriba de la mesa, el fútbol no tiene razón de ser. Esa identificación se ha forjado en el transcurso de algo más de cien años de historia, y para quienes peinamos canas, cambiar es algo casi traumático. Como el show debe continuar, y no entiendo muy bien a razón de qué, porque el show continúa igual, ahora parece ser que el Mundial 2030 va a disputarse en seis países diferentes.

España, Portugal y Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán diferentes duelos. Los sudamericanos jugarán (jugaremos) el primer encuentro en su territorio y luego tendrán que desplazarse a Europa, lo que en principio aparece como una desventaja deportiva. Uruguay organizó el primer Mundial de fútbol en 1930 y se cumplen cien años desde aquella vez. Sería una caricia para los pioneros. Pero tantos países en la organización, me parece excesivo. Un circo planetario que va a encandilar al mundo entero con luces y fuegos artificiales, para que nada se quede afuera del negocio.