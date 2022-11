Quedan diez días para que comience un nuevo Mundial de fútbol. Puede que sus primeros recuerdos futbolísticos estén relacionados con esta competición. Quizás con la maravillosa Brasil del 70 y sus cinco dieces. Quizás con Maradona gambeteando inglés tras inglés para coronarse como el mejor del mundo. O quizás con Estados Unidos, Roberto Baggio y aquel penalti mandado a las nubes de Los Ángeles. Seguro que han jugado en la calle con un Tango, un Fevernova o un Jabulani. Todos hemos escuchado alguna vez La copa de la vida, de Ricky Martín o el Waka waka, de Shakira, y se nos ha evocado algún momento histórico. Tip y Tap, Striker o la mejor mascota de la historia de los Mundiales, nuestro Naranjito.

Cada segundo transcurrido en este campeonato nos deja un momento único para un anecdotario interminable. Desde el día que Francia vistió con los colores del Atlético Kimberley, modesto club argentino en el Mundial del 78, hasta el choque en el que el jeque Fahid Al-Ahmad Al-Sabah de Kuwait que bajó al terreno de juego a hablar con el árbitro en el Mundial del 82. Esta Copa del Mundo celebrada en el Catar también será especial. El último Mundial de Leo Messi o Cristiano Ronaldo. El primero de Pedri, Vinicius o Phil Foden. El resarcimiento germano después del fracaso. El orgullo francés buscando repetir el éxito. Las ganas de Argentina y Brasil de volver a poner a Sudamérica en el mapa. Las de Inglaterra, Portugal o Bélgica de alargar el poder europeo. Senegal y Camerún con la esperanza de avanzar rondas. Canadá y Estados Unidos, descaro y juventud para ser las sorpresas. Y España. ¿Por qué no? Mañana conoceremos a los seleccionados por Luis Enrique. No somos favoritos. En nuestras filas no están los mejores jugadores del mundo. Pero puede que este Mundial sea el primero para algunos de los más pequeños de la casa y no hay mejor plan que su primer recuerdo sea el de una España campeona del mundo.