Hace un par de días murió Tomás Felipe Carlovich, después de que un pibe quisiera robarle la bicicleta que le habían regalado unos amigos. Falleció a consecuencia del golpe que se dio en el suelo al caer. Argentina es de esos países donde uno puede morir por un reloj, unas zapatillas o una bicicleta. Donde los pobres declaran la guerra a los pobres y se matan entre ellos, mientras eligen a ricos para que los gobiernen. Los jóvenes no canalizan esa violencia en derrocar gobiernos, lo hacen para revender en el mercado negro una bicicleta que dará para comprar un sánguche y un litro de cerveza. La vida no vale nada, al decir de Silvio Rodríguez.

La muerte del Trinche me transportó a otra época. En el año 87 llegué a Mendoza para estudiar periodismo y por supuesto para hacerme hincha de un equipo de fútbol, conducta que he repetido en cada ciudad en la que he vivido. Allí me hice de Godoy Cruz Antonio Tomba, por razones fortuitas y que no vienen al caso. Pero la gente, hablaba de jugadores de fútbol que yo no había escuchado nombrar en mi vida. Hablaban de Víctor Legrotaglie y del Trinche Carlovich. No vi jugar a ninguno de los dos, el primero de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Carlovich, de Independiente Rivadavia. Caracoles y leprosos me contaban a partes iguales las hazañas deportivas de ambos jugadores, a los que elevaban a cielos más altos que los que había tocado Maradona.

Nunca conocí a nadie que no me jurara que él había estado en algún encuentro donde estos artistas no hubieran realizado un truco de magia, con la pelota pegada a los pies. Hace poco vi un Informe Robinson del también desaparecido ex jugador del Liverpool, dedicado al Trinche Carlovich de donde surgió una obra de teatro. Valdano, Menotti, Pekerman o Bielsa, reconocieron que los estadios se llenaban si el de Central Córdoba era cabeza de cartel. Murió el Trinche Carlovich, el mejor jugador desconocido de la historia del fútbol.