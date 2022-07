El mundo del fútbol desde hace tiempo que viene perdiendo autenticidad y va siendo invadido como un producto de consumo más, objeto de deseo de quien pueda darse ese lujo. Ir a un estadio de fútbol a ver un partido de los llamados importantes, sale por un pico. Es casi prohibitivo para una familia, que por ver a alguno de los equipos grandes debe dejarse en taquilla medio salario. En casa somos cuatro, y si los cuatro quisiéramos ir a ver el Almería-Real Madrid de la primera fecha de la liga, nos lo tendríamos que pensar porque al coste de las entradas hay que agregarle el desplazamiento desde Albox, con el combustible a un precio por las nubes. Y ni se te ocurra parar a comer algo porque la ruina continúa en aumento. Cuando el fútbol dejó de ser un deporte de masas para convertirse en un negocio de las élites, las cosas comenzaron a cambiar. Los futbolistas abandonaron a sus novias del barrio, salvo alguna excepción como Leo Messi, para declarar su amor a billetazos a jóvenes modelos que atienden la posibilidad de conseguir notoriedad y una cuenta bancaria que les aleje de sus problemas mundanos. Estoy generalizando, pero ahora en vacaciones solo veo en los suplementos deportivos, fiestas y yates, champán y glamour desparramado por los futbolistas y sus huestes de amigos, que ya que estamos aprovechan el tirón. Algunos clubes de fútbol tienen hasta psicólogos, imagino que para que a alguno no se le vaya la cabeza y se centre en lo que se tiene que centrar, porque al fin y al cabo, el dinero que te pagan es a cambio de tu tiempo; el que te gustaría tener para vivir la vida como un veinteañero que eres. Ya no se habla de juntar dinero para levantar cabeza, sino se dice "músculo financiero", leguaje que parece no salir de un dirigente deportivo, sino de un Chicago Boys. Eso es lo que ha recuperado el Barça después de la Covid. Perdió peso y ahora recupera músculo, pero financiero. 200 kilos de billetes para un club que está en bancarrota. En ocho meses ha ido al gimnasio de la City y le han devuelto la fortaleza.